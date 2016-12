Liberare il fronte lago da tutto ciò che ostacola la visuale. E ripartire entro il 2017 con il cantiere. Sono i due imperativi scanditi dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina in città per un sopralluogo in riva al lago.

«Dopo la risoluzione del rapporto con Sacaim, sono voluto venire personalmente a Como, perchè adesso la responsabilità è nostra. Abbiamo affidato il progetto a Infrastrutture Lombarde, c’è tanto lavoro da fare, ma vogliamo ridare visibilità al lago, togliere alcune barriere che non servono e ripartire entro il 2017 con i lavori veri e propri».

Il presidente, accompagnato dal sottosegretario alla presidenza, con deleghe all’Attuazione del programma e ai rapporti istituzionali nazionali Alessandro Fermi e dal consigliere regionale Daniela Maroni, ha percorso tutto il perimetro del cantiere chiedendo ai tecnici – erano presenti Paola Ghiringhelli, responsabile dell’unità di crisi, Guido Bonomelli, vicedirettore generale di Infrastrutture Lombarde e nuovo responsabile unico del procedimento (Rup) e il direttore dei lavori Alessandro Caloisi – la fattibilità di alcuni interventi immediati. Dalla rimozione delle palizzate e dei materiali contenuti nelle aree di lavoro oggi recintate, alla possibilità di togliere anche le alte ringhiere della passeggiata temporanea “Amici di Como”, garantendo il controllo notturno dell’area con un sistema di telecamere.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola sabato 24 dicembre