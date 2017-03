Retata antispaccio dei Carabinieri di Appiano Gentile. Pochi giorni fa, durante un servizio preventivo, i militari dell’Arma avevano già trovato nei boschi del comune di Bulgarograsso alcune postazioni per lo spaccio di droga. Oggi è stato smantellato un capanno in cemento, un tempo utilizzato dai cacciatori del posto, ma ora usato dagli spacciatori per ripararsi dalle intemperie. Al suo interno è stato trovata un materasso matrimoniale, cibo avanzato, vestiario per ripararsi dall’umidità e dal freddo. Nell’area sono stati perquisiti alcuni tossicodipendenti che, in quanto tali, verranno segnalati agli uffici delle rispettive Prefetture di residenza. Sul posto è stata rinvenuta inoltre sostanza da taglio e l’occorrente per il confezionamento, materiali che verranno sottoposti a sequestro penale per le successive indagini.