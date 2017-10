Tuffi gratis, ieri in città, per l’acqua troppo fredda. È stata finalmente riaperta ieri mattina, dopo una lunga serie di rinvii causa manutenzione, la piscina olimpionica di Muggiò, in piazza Atleti Azzurri d’Italia. L’attività è ripresa dopo i problemi agli impianti. L’acqua della vasca però era ancora ferma a 24 gradi, temperatura nei limiti di legge ma “sgradita” ai più freddolosi, dato anche il clima autunnale. Quindi i gestori hanno lasciato la possibilità ai cittadini di “provare” l’acqua e decidere se entrare o meno nella piscina. L’ingresso per l’occasione è stato come detto gratuito. Da oggi tutto tornerà normale con una novità, il prolungamento fino al 30 giugno della chiusura alle 21.30.

L’acqua fredda è la conseguenza di un intervento aggiuntivo eseguito alla piscina di Muggiò per consentire all’acqua di ComoCalor di entrare a temperatura superiore e di scaldare prima la vasca. Per poter raggiungere una temperatura minima adeguata, i tecnici hanno dovuto attendere che le tubature arrivassero a regime. Finora un cantiere di ComoCalor in via Scalabrini interferiva con la normale distribuzione, poi la fine dei lavori ha permesso di tornare alla normalità. Ma la distribuzione dell’acqua calda ha i suoi tempi. La temperatura ideale tornerà in queste ore.

Intanto, non è certo un periodo d’oro per gli impianti sportivi della città di Como. La piscina di Muggiò è il principale impianto natatorio cittadino, a pochi metri da quel palazzetto che da anni è un monumento all’immobilismo comunale in tema di strutture sportive. Un problema a una tubazione cementata alla piscina di Muggiò ha reso necessario un intervento urgente con svuotamento della vasca ai primi di settembre.

Poi, una volta terminati i lavori, prima di consentire la ripresa delle attività, è stato necessario riempire di nuovo la vasca, verificare il corretto funzionamento dell’impianto, infine scaldare l’acqua. Nulla di irreparabile, quindi, ma un nuovo ritardo per chi vuole praticare sport in città.

La piscina di Muggiò è l’unica vasca olimpionica della provincia e risale al 1980-1981. Certo, nulla a che vedere con l’età dello stadio “Giuseppe Sinigaglia”, che di anni ne ha cinquanta in più.