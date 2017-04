«Una persona attenta ad ogni particolare». Fabio Viviani ricorda così il suo primo approccio con Silvio Berlusconi.

Classe 1966, cresciuto nel vivaio del Como, Fabio Viviani è stato il primo a passare dal Como al Milan dopo l’avvento di Silvio Berlusconi.

Protagonista nel Como 1987-1988, nel 1989 Viviani vinse la Coppa dei Campioni con il Milan di Arrigo Sacchi. Ora fa l’allenatore ed è tornato in Italia, in attesa di un ingaggio, dopo aver guidato l’Ittihad Kalba negli Emirati Arabi.

«Incontrai per la prima volta Silvio Berlusconi a una cena – spiega Fabio Viviani – e la prima cosa che mi disse fu: “Mi raccomando… visto che siamo nati tutti e due il 29 settembre”. Lì mi resi conto di quanto fosse attento a ogni particolare».

«Nel suo messaggio di saluto – aggiunge – ha detto che rimarrà il primo tifoso del Milan. E posso confermare che il suo legame con la squadra era strettissimo. Oltre ai risultati c’era un altro elemento sui cui puntava: il gioco spettacolare. Non si poteva prescindere da questa richiesta».

Il modello Milan è stato poi di esempio anche per altre società. «C’era una organizzazione perfetta – conclude Viviani – Noi dovevamo solo pensare ad allenare e a giocare. Per il resto eravamo assistiti sotto ogni profilo. Da un medico all’idraulico, avevamo a disposizione uno staff di persone pronte a supportarci 24 ore su 24. D’altronde Berlusconi portò al Milan la stessa pianificazione che aveva fatto nelle sue altre società».

Il portiere Simone Braglia è stato tesserato per il Milan nel torneo 1997-1998. «Ho un aneddoto che ricordo volentieri – affermo – Quando ci presentarono e gli spiegarono che ero di Como mi disse in dialetto: “Finalmente abbiamo con noi uno dei nostri”». A questo proposito va ricordato che Berlusconi è legato al Lario per motivi familiari: ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era sfollato a Oltrona.

«All’epoca del mio ingaggio era già in politica da tempo e lo abbiamo visto poco – conclude Braglia – ma prima delle gare importanti trovava il modo di venirci a dare la giusta carica».

Negli anni sono stati numerosi i giocatori con trascorsi al Como che, pur non passando direttamente dall’una all’altra squadra, hanno poi vestito la maglia rossonera. Tra loro Gianluca Zambrotta, Pietro Vierchowod, Luigi Sala e Diego De Ascentis.

Da ricordare anche che la Fondazione Milan è uno dei principali partner della Fondazione Stefano Borgonovo, creata nel ricordo dell’ex attaccante del Como e dei rossoneri: un sostegno confermato in ogni occasione.