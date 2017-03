Un ricordo per chi direttamente o attraverso la televisione e Internet – compresa la diretta su questo sito in collaborazione con il centro Televisivo Vaticano – ha vissuto con emozione la visita di Papa Francesco in Lombardia. Con il Corriere di Como in edicola oggi nelle due pagine centrali ci sarà un’immagine del Santo Padre che potrà essere conservata e memoria di una giornata storica.