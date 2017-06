Una decina di giorni per definire i componenti della giunta e partire immediatamente con alcuni interventi prioritari per la città di Erba. Il neo eletto sindaco Veronica Airoldi è al lavoro e ipotizza il futuro prossimo.

«Negli anni passati è stato fatto molto. Il patrimonio del Comune è stato valorizzato. Ora si dovrà effettuare una ricognizione dei beni per capire cosa magari è possibile alienare per recuperare risorse», spiega il sindaco Airoldi. Un tema, quello dei beni comunali, molto caro a Marcella Tili che ha guidato il comune di Erba fino a pochi giorni fa.

«È stato fatto un gran lavoro in tal senso. Abbiamo valorizzato per 33 milioni di euro il patrimonio dell’amministrazione e, al tempo stesso, ridotto l’indebitamento. Mi sembra una percorso virtuoso che, senza voler dare alcun consiglio al nuovo sindaco, potrebbe essere da imitare», dice Marcella Tili. «Abbiamo infatti eseguito interventi sulla biblioteca, sul centro sportivo, sul catasto, solo per citare alcuni esempi. Abbiamo installato ben 44 telecamere per maggior sicurezza», chiude l’ex sindaco. Passaggi importanti che però non sono tra le priorità del nuovo inquilino del palazzo comunale.

«Abbiamo intenzione di intervenire subito su alcuni temi strategici a partire dal centro città che va riqualificato. Dobbiamo intervenire con una vera e propria rigenerazione urbana. La nostra volontà è di ridisegnare questa parte di Erba – spiega Veronica Airoldi – Di pari passo un altro tema forte è quello che ci dovrà portare all’eliminazione del passaggio a livello oggi presente in città. Sono due operazioni molto lunghe che inizieremo in questo mandato». Parallelamente ci si dovrà concentrare «sul fronte del personale del Comune. Dovremo motivarlo facendo capire quale è il nostro disegno della città e coinvolgerlo in un lavoro impegnativo ma entusiasmante. Allo stesso tempo sarà molto importante, per avvicinarsi sempre di più ai cittadini, impegnarsi per rendere più accessibile la macchina comunale. A partire dalla velocità delle pratiche che andranno snellite», chiude Airoldi.