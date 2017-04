Una discussione tra immigrati a Como, in viale Vittorio Veneto, è degenerata in una rissa che è stata bloccata solo dopo l’intervento degli agenti della polizia di Stato. Un uomo di 51 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nella zona dei giardini a lago.

Oggi la nuova rissa è scoppiata nel pomeriggio, attorno alle 17. Secondo quanto emerso, alcuni immigrati avrebbero iniziato a discutere e litigare. Una discussione sfociata rapidamente in violenza. Nella rissa sono state coinvolte più persone. Alcuni passanti e residenti hanno dato l’allarme e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nella zona dei giardini sono intervenuti gli agenti della questura di Como.

