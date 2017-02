Ultimi giorni di apertura, oggi e domani a Lariofiere a Erba, per Ristorexpo, l’evento dedicato ad alimentazione e ristorazione. Tema di quest’anno è “L’Enogastronomia Ancestrale”, per far riflettere sull’aspetto più istintivo e viscerale dell’arte culinaria, scoprendo origini celate e aprendo nuove strade di crescita.

Paese al centro di un particolare focus è quest’anno la Polonia, una Nazione che ha saputo dare vita ad una cucina varia e vivace. E proprio nella giornata di ieri il gemellaggio ha vissuto il suo momento di maggiore rilievo, con iniziative che hanno visto protagonisti chef giunti a Erba dal Paese centroeuropeo.

«Siamo rimasti letteralmente scioccati dall’accoglienza riservataci – ha detto Justyna Adamczyk, che ha coordinato la presenza polacca al salone – Ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Tutti, dagli espositori agli chef, dai personaggi istituzionali ai membri del nostro staff, siamo rimasti molto colpiti dall’estrema professionalità riscontrata».

A Lariofiere vi sono dieci espositori polacchi «produttori scelti per la qualità della propria offerta tra i molti che avevano presentato richiesta. La preferenza è stata data a chi potesse rappresentare la dimensione enogastronomica a 360° , andando oltre all’immagine classica e stantia di un Paese conosciuto unicamente per la produzione di patate e di vodka» spiega l’organizzazione in suo comunicato.

E anche in questi ultimi due giorni di Ristorexpo sono numerose le iniziative che sono state programmate. L’apertura oggi sarà dalle ore 10 alle 19.30; domani, ultimo giorno, la chiusura sarà anticipata alle 18. L’ingresso alla mostra è gratuito per gli operatori muniti di cartolina invito. Il biglietto di ingresso al pubblico €è di 10 euro.

Il programma odierno prevede, a livello di eventi, nuovi incontri con ospiti dalla Polonia, la “lectio magistralis” con lo chef Davide Scabin (ore 11.30) e una serie di incontri su vari argomenti che riguardano alimentazione e ristorazione. La giornata si concluderà con una cena ispirata ai sapori del Gargano.

Va poi ricordata la presenza degli espositori del settore: a Ristorexpo sono presenti circa 200 che rappresentano oltre 350 marchi tra i più rappresentativi per il settore.

Massimo Moscardi