Con la domenica delle palme e della passione prendono il via i riti della settimana santa. E per la prima volta – si è infatti insediato a Como nello scorso mese di novembre – le cerimonie religiose saranno presiedute dal nuovo vescovo, Oscar Cantoni.

Domenica il presule alle 10 sul sagrato della Basilica di San Fedele benedirà i rami di ulivo e di palma e poi guiderà la processione verso la Cattedrale dove ci sarà la messa pontificale.

Lunedì alle 20.30 per le vie della città ci sarà la “Via crucis” «alla quale sono invitati in modo particolare, pur essendo aperta a tutti, i giovani» spiega la Diocesi. Il ritrovo sarà alle ore 20.30 nella chiesa di San Rocco. La conclusione, infine, è prevista nella basilica di Sant’Abbondio.

Il giovedì santo, 13 aprile, alle 10 è fissata la messa del Crisma in Cattedrale. A conclusione della celebrazione i santi olii saranno consegnati alle parrocchie nella chiesa di San Giacomo. Lo stesso giorno (ore 20.30 in Cattedrale) ha inizio il triduo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore.

Venerdì 14 aprile alle 9 in Cattedrale è fissata la liturgia delle ore; alle 15 partirà la tradizionale processione dalla Basilica del Crocifisso (il percorso attraverserà viale Varese, viale Cattaneo, via Cadorna, chiesa di San Bartolomeo con sosta e benedizione della città, via Milano, viale Cattaneo, viale Varese, rientro in Basilica). Alle 20.30, ancora in Cattedrale verrà officiata la solenne azione liturgica.

Sabato, spiega ancora la Diocesi «è il giorno del grande silenzio: la Chiesa medita e veglia con Maria il mistero straordinario della morte di Dio fatto uomo». Alle 8 in Cattedrale appuntamento con la liturgia delle ore, mentre alle 21 è in calendario la veglia pasquale.

Domenica due momenti di celebrazione: alle 10 in Duomo è previsto il solenne pontificale con benedizione papale. Alle 18 sarà la volta dei vespri battesimali.

I momenti religiosi della settimana santa avranno anche come altro punto di riferimento la Basilica del Crocifisso in viale Varese, con il rito del bacio, tanto caro ai comaschi di tutte le età. Il Crocifisso sarà esposto da martedì alle 15, mentre mercoledì dalle 6.30 (stesso orario negli altri giorni) i fedeli potranno rendergli omaggio. In programma anche momenti di preghiera, messe e, per chi lo desidera, ci si potrà confessare.

Massimo Moscardi