Anche oggi dovrebbe saltare l’ufficializzazione per il passaggio del Football Club Como ad Akosua Puni Essien. In teoria l’appuntamento era fissato per le 16 nello studio di un notaio di Cantù. Ma in banca non si è ancora visto il bonifico di 137mila euro che serve per chiudere l’operazione. Bonifico che, hanno garantito gli interlocutori al curatore fallimentare Francesco Di Michele, è già stato effettuato. Si continua a parlare di un “problema tecnico legato al cambio di valuta”.