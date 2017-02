Nuova iniziativa culturale dello Spazio Pifferi in via Diaz 58 a Como. I grandi classici della letteratura hanno sempre richiamato l’attenzione anche di grandi artisti che si sono profusi in tributi grafici che, in molti casi, sono di grande valore artistico. Il massimo della convergenza tra testo e immagini però si verifica quando un artista di grande valore re-immagina un capolavoro della letteratura di tutti i tempi. Questo è il caso della mostra che tra pochi giorni ammireremo a Como. Mercoledì 8 febbraio apre la mostra “Shakespeare e Dalì: Romeo e Giulietta” con 10 incisioni impresse su carta vergata e firmate dall’artista surrealista che illustrò nel 1975 la famosa tragedia di William Shakespeare per la Rizzoli Editore di Milano. La mostra resterà aperta dal giorno 8 al 14 febbraio prossimi. Si tratta di un’opera ormai rara, tirata in appena 999 esemplari “ad personam”, impressi su carta vergata e firma dell’artista in filigrana. I frontespizi sono tutti firmati da Salvator Dalì. Ingresso libero, info al 371.1847654.