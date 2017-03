Dal 1° aprile e per sei mesi verranno chiusi di notte i valichi di Ronago e di Drezzo (nel comune di Colverde). Analogo provvedimento scatterà al valico di Ponte Cremenaga, in provincia di Varese. Lo stop ai transiti sarà in vigore dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Si tratta di una misura adottata in via sperimentale dal governo federale, su sollecitazione del Canton Ticino, per tentare di contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine messe a segno di notte in territorio elvetico da bande di malviventi transfrontalieri. Durante la chiusura, i tre valichi saranno tenuti sotto controllo mediante sistemi di videosorveglianza.