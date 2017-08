Arrestato per furto aggravato in una casa di Bulgorello, frazione di Cadorago. I carabinieri della stazione di Lomazzo hanno bloccato un 54enne con precedenti. I fatti sono avvenuti sabato scorso dopo le 18: l’uomo si era introdotto in un appartamento di via Monte Bisbino, senza preoccuparsi del fatto che il proprietario fosse presente. Questi, allarmato dai rumori che ha sentito provenire dalla camera da letto, è intervenuto e ha sorpreso il ladro mentre stava per fuggire dopo essersi impossessato di alcuni oggetti preziosi. Senza perdersi d’animo, il proprietario è però riuscito a bloccarlo chiudendolo all’interno dell’abitazione e avvisando i carabinieri. I militari dell’Arma sono arrivati in pochi minuti arrestando il 54enne che aveva con sè una refurtiva del valore di circa 5mila euro. L’uomo è oggi a processo con rito direttissimo.