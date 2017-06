“Tutti al mare” è il tema della nona edizione della Parada par Tücc, che colorerà il centro di Como nel pomeriggio di sabato.

Un evento che avrà come punto di partenza, scelta molto significativa, i giardini della stazione di Como San Giovanni, location particolare scelta «appositamente per sottolineare il reale significato del termine accoglienza», il tutto in «un’ottica di piena e consapevole scoperta e accettazione dell’altro».

La Parada par Tücc, promossa da associazione Partucc, in collaborazione con Csv (Centro servizi per il volontariato di Como) e progetto Musaico, con il patrocinio del Comune di Como e del Comune di Cernobbio, è un progetto sociale che utilizza l’arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione, per – come si legge nel comunicato diffuso ieri – «risvegliare la città e renderla parte di uno spettacolo, non spettatrice ma protagonista».

Un percorso fondato sui valori della gratuità, libertà ed ecologia che trova la sua espressione in una sfilata cittadina che quest’anno si terrà sabato ed avrà come tema “Tutti al mare”.

La giornata inizierà con un suggestivo momento a cura di Arte Migrante, che coinvolgerà tutti i presenti.

Il percorso della sfilata toccherà via Tokamachi, via Gallio, via Garibaldi, piazza Volta, via Fontana, via Plinio Secondo, via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele II, piazza Medaglie d’oro, via Giovio, via Carducci, largo Spallino, piazza Vittoria, viale Cattaneo, via Diaz, via Lambertenghi, via Primo Tatti, via Cinque Giornate, via Boldoni, piazza Perretta, via Florio da Bontà, via Fontana, piazza Volta, via Garibaldi, viale Cavallotti e si concluderà in viale Corridoni, dove si terrà una grande festa in pieno spirito paradesco.

Ritrovo fissato alle 15, partenza Parada alle 16.45, fine della Parada e festa alle 19.30.

Ecco infine le modifiche alla circolazione dei bus tra le ore 14.30 alle 20

Sabato 17 giugno 2017 dalle ore 14.30 alle ore 20 in occasione della della manifestazione “Parada par Tucc” Via Gallio, Via Milano, Piazza Vittoria, Via Fontana, Piazza Cavour e Via Cavallotti saranno chiuse al traffico.

Pertanto, nelle ore indicate, il servizio subirà le seguenti modifiche:

Linea 1 tra San Rocco e San Rocchetto la linea è deviata in entrambe le direzioni per Via Innocenzo XI – Via Grandi

tra San Rocco e San Rocchetto la linea è deviata in entrambe le direzioni per Via Innocenzo XI – Via Grandi Linee 6, 7, 11 : tra San Rocco e San Rocchetto le linee sono deviate in entrambe le direzioni per Via Innocenzo XI – Via Roosevelt

: tra San Rocco e San Rocchetto le linee sono deviate in entrambe le direzioni per Via Innocenzo XI – Via Roosevelt Linea 4 : La linea è limitata in Piazza Matteotti e nel pomeriggio NON RAGGIUNGE IL CIMITERO

: La linea è limitata in Piazza Matteotti e nel pomeriggio NON RAGGIUNGE IL CIMITERO Linea 5 : La linea è limitata in Piazza Matteotti (le vetture in direzione Civiglio percorrono Via Manzoni – Piazza Verdi – Via Bertinelli – Via Sauro a sinistra in Via T. Grossi – percorso normale)

: La linea è limitata in Piazza Matteotti (le vetture in direzione Civiglio percorrono Via Manzoni – Piazza Verdi – Via Bertinelli – Via Sauro a sinistra in Via T. Grossi – percorso normale) Linee C10 -C20: le linee sono limitate in Piazzale San Gottardo, Stazione FS

le linee sono limitate in Piazzale San Gottardo, Stazione FS Linee C30-C31-C32 : le linee sono limitate in Piazza Matteotti

le linee sono limitate in Piazza Matteotti Linee C50, C52, C60, C62, C71, C74 : Durante le prime fasi della sfilata in direzione Como le linee seguiranno il percorso: Via Napoleona – Via Grandi – Via Innocenzo XI – Via Recchi – Lungolago e si attesteranno in Piazza Matteotti. In partenza da Piazza Matteotti percorreranno il Lungolago – Via Rosselli – Viale Masia –

: in direzione Como le linee seguiranno il percorso: Via Napoleona – Via Grandi – Via Innocenzo XI – Via Recchi – Lungolago e si attesteranno in Piazza Matteotti. In partenza da Piazza Matteotti percorreranno il Lungolago – Via Rosselli – Viale Masia – Via Innocenzo XI – Via Grandi – Via Napoleona. Nella fase finale della sfilata le linee riprenderanno il percorso regolare tranne le linee C50 e C52 che raggiungere il capolinea di P.zza Matteotti percorreranno V.le Lecco–Piazza del Popolo via Manzoni.

le linee riprenderanno il percorso regolare tranne le linee e che raggiungere il capolinea di P.zza Matteotti percorreranno V.le Lecco–Piazza del Popolo via Manzoni. Linea C70 : in direzione Como la linea seguirà il percorso: Via Napoleona – Via Grandi – Via Innocenzo XI – Stazione San Giovanni. In direzione Appiano seguirà il percorso Stazione San Giovanni – Via Innocenzo XI – Via Grandi.

Saranno effettuate a richiesta tutte le fermate lungo i percorsi deviati.

Gruppi in sfilata edizione 2017

“Tutti al Mare”

Bolas – Valerio Filippini

Samba – Luca Astolfi

Giocoleria – Stefano Papia

Scrittura creativa – Mauro Fogliaresi

Ciclofficina par Tücc

Musica Spiccia (Baule dei Suoni)

Trampoli – Carlo Corti / Chiara Cavadini

Trampoli Avanzato – Axel Zanfrini

Baleniamo Urban Knitting – Eletta Revelli

Break Dance

Stomp – Marika Lionello

Sull’onda del Cinema – Millennium 82 e Aria Frit

Stringhe Colorate

Didgeridoo – Dominic Elliston

Puppets Parco Baleno – Axel Zanfrini

Spin art (Circolarte – Massimo Larese)

Danza afro-Simona Cigardi

Percussioni afro-Ivan Taffelli

Bambini Allincirco

Graffiti (SpazioGiovani Erba) – Emanuele Mattarozzi

Monociclo – Raffaele Grillo

Flamenco – Daniela Maria Gardinazzi

Terre storte – Elisa Betti

Swing – Lester Philip

Banda Larga per swing

Hula hoop – Silvia Sorce

Pionierismo (CNGEI Como) – Sofia Dotti, Giulia D’este

Croce Azzurra Como

Carro pulizie

Carnevale di Cantù

Fotografia – Camerabox Carimate – Francesco Piovesan/Andrea Allevi/Jacopo Fiorini

Gruppo moda – Istituto Ripamonti

Trucchiamo i Paradisti (CIAS) – Verleda Cini Giulia Torino

Urban Action – Marina Girola e Mauro Pagani

GRUPPI SCOUT

Cngei Como 1

Cngei Como 2

Agesci Como 45

Agesci Como 3