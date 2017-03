Sacaim è uscita ufficialmente di scena, almeno per quanto riguarda i lavori. L’azienda veneta che avrebbe dovuto realizzare il “Piccolo Mose” lariano ha consegnato il cantiere a Infrastrutture Lombarde e non si occuperà più delle paratie. Probabile però l’apertura di un contenzioso che potrebbe proseguire ancora a lungo. Guido Bonomelli, direttore generale di Infrastrutture Lombarde nonché responsabile unico del procedimento per il cantiere delle paratie, fa il punto della situazione. «Sacaim ha formalmente riconsegnato le aree – spiega – È evidente che non si possa escludere un contenzioso, ma staremo a vedere. La risoluzione del contratto con l’azienda è stata decisa per errore progettuale. È una soluzione prevista quando si determina un aumento dei costi preventivati per i lavori superiore al 20%. Ora si tratta di capire a chi sia davvero imputabile l’errore progettuale». Un elemento rilevante, naturalmente. «Nel corso degli anni ci sono state varianti migliorative di Sacaim e altre variazioni al progetto iniziale – continua Bonomelli – Si tratta di capire effettivamente di chi sia la responsabilità degli errori progettuali. I temi in discussione a questo proposito sono diversi e saranno tutti affrontati». Il direttore generale di Infrastrutture assicura comunque che l’eventuale contenzioso non bloccherà la nuova gara d’appalto per la ripresa dei lavori di realizzazione delle paratie. «L’eventuale contenzioso non inciderà sulla nuova gara – conclude Bonomelli – perché si tratta di una procedura ex novo, che non è legata a quella precedente e sulla quale Sacaim non ha alcun titolo».