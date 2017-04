Un derby tra canturini. L’allievo contro il maestro. Stefano “Pino” Sacripanti contro Carlo “Charlie” Recalcati. Ci sono tutti gli ingredienti gustosi per il match che oggi alle 18.15 va in scena ad Avellino e che vede confrontarsi i padroni di casa di coach Sacripanti, appunto, e la Mia Cantù di Recalcati.

«La gara contro la Sidigas è la prossima tappa del nostro percorso per raggiungere l’obiettivo della salvezza matematica», spiega Carlo Recalcati. «Non vogliamo e non possiamo fare programmi di nessun tipo pensando a quanti punti ci servono e contro chi cercare di conquistarli – afferma ancora il coach – Andiamo in Campania determinati a giocarci le nostre carte. Vogliamo esprimerci al massimo del potenziale».

Un roster, quello di coach Sacripanti, che conta su un buon numero di canturini: Maarten Leunen, Joe Ragland, Marco Cusin e Kyrylo Fesenko (quest’ultimo, però, ha un problema a un ginocchio e non ci sarà). Dal canto suo, Stefano Sacripanti presenta così l’incontro di oggi. «Ci giochiamo le prime quattro posizioni nella classifica della regular season – afferma – Dopo aver svolto un campionato di grande valore, abbiamo il dovere, il piacere e la volontà di centrare questo obiettivo, che meritiamo». Rispetto al suo collega Recalcati, Sacripanti afferma: «Carlo ha la capacità di inquadrare ogni situazione nelle sua globalità, ha una gestione dello spogliatoio davvero importante ed è ib grado di entrare in empatia con tutti i giocatori». «Dal suo arrivo – conclude il canturino, tecnico della Sidigas Avellino – c’è stato un cambiamento molto forte che ha prodotto tre vittorie consecutive. E voglio tralasciare la sconfitta nell’ultimo turno contro Varese che in questo momento reputo una delle squadre più in forma del campionato».