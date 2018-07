Salone del Mobile, domani si apre la 57esima edizione. Sono 80 le aziende comasche

Un’edizione passata del Salone del Mobile

Si parte. Inaugurazione questa mattina, nei padiglioni di Rho Fiera, per la 57esima edizione del Salone del Mobile. Oltre 80 le aziende lariane che parteciperanno all’evento in programma a Milano.

Presente al taglio del nastro il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. La manifestazione tornerà dunque a calcare le scene fino al 22 aprile con un carnet ricco di novità e appuntamenti per gli oltre 300mila visitatori attesi provenienti da più di 165 Paesi di tutto il mondo.

Tra le tante proposte e curiosità va segnalata “Meteorite 2017”, progetto nato da un’idea di Giorgio Pozzi, ceo di Officina della Scala che trasforma una raffinata ricerca scultorea di Matteo Berra in un oggetto di uso comune come un tavolo. Oggetto che nasce dalla fusione di un piano in quarzite di “Antolini” con una base scultorea dalla tecnica unica di lavorazione dell’acciaio, piegato ed elettrosaldato manualmente. Anche Cometa sbarca al Salone con una libreria modulare in legno di barrique del vino realizzata dai ragazzi della Bottega del Legno. È il secondo anno consecutivo che, con il sostegno di Fondazione Deutsche Bank Italia, i ragazzi del corso Legno di Cometa partecipano al più importante evento mondiale dedicato al design. L’appuntamento di Milano è sempre più irrinunciabile per gli addetti ai lavori e non solo. Oltre 2mila gli espositori che occuperanno un’area superiore ai 200mila mq e che presenteranno progetti capaci di intrecciare design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità.

Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, alla Fiera di Rho, con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico. Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo – suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico: Tradizione nel Futuro, Design e xLux – scenderanno in campo con le biennali EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno, e con il SaloneSatellit