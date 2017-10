Sono entrati in vigore domenica scorsa i provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell’ aria. Le norme antismog sono state adottate anche a Como, con un’ordinanza del sindaco Mario Landriscina. Dopo quattro giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 nell’aria, scatteranno divieti alla circolazione per diesel fino a Euro 4 per i privati e fino a Euro 3 per i veicoli commerciali. Intanto, occorre segnare in agenda l’obbligo di montare gomme invernali. Scatterà tra poco più di un mese, dal 15 novembre, e rimarrà in vigore fino al 15 aprile, con una tolleranza di un mese.