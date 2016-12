Nuovo ciclo di incontri culturali a cura dello Studio Tablinum del bellagino Alessandro Cerioli. Dopo le tante iniziative promosse in centro lago all’hotel Victoria di Menaggio, che abbinano presentazioni di libri di narratori e saggisti di caratura nazionale, ora si approda nel capoluogo lariano con la partnership appena siglata con l’Hotel Metropole Suisse nel salotto buono di piazza Cavour a Como. Si partirà alla grande il 10 febbraio alle 19 con il vicedirettore del Tg1 Gennaro Sangiuliano che presenterà, moderatore lo stesso Cerioli, la sua recente biografia del leader russo Vladimir Putin “Putin, vita di uno zar”, pubblicata da Mondadori. Il 24 febbraio sempre alle 19 sarà la volta del romanzo “I giorni dell’amore e della guerra” (Piemme 2016) di Carla Maria Russo, ossia il secondo volume, dopo “La bastarda degli Sforza” (Piemme 2015), che l’autrice, appassionata di ricerca storica e biblioteche, dedica alla figura indimenticabile di Caterina Sforza (Milano, 1463 – Firenze, 28 maggio 1509). Il 10 marzo ancora un appuntamento che farà la gioia degli appassionati di storia, con uno scrittore molto amato, Alessandro Barbero, specializzato in storia militare e storia del Medioevo. Presenterà alle 19 il suo romanzo edito da Mondadori “Le Ateniesi”. Ambientato ad Atene, nel 411 a.C, in occasione della messinscena di “Lisistrata”, il capolavoro di Aristofane. Con la sua straordinaria capacità di far rivivere per noi la storia tra le pagine, Alessandro Barbero compie un’operazione affascinante e spregiudicata: mette in scena nell’Atene classica un dramma sinistramente attuale, che fa riflettere sul destino delle classi più deboli che in ogni tempo lottano per sete di giustizia e per avere voce nel mondo, e insieme porta sul palcoscenico una commedia antica facendoci divertire e appassionare come se fossimo i suoi primi spettatori. Finale del ciclo il 24 marzo ancora nel segno della scrittura al femminile con “Io e Oriana”, la presentazione del nuovo libro del giornalista e politico Magdi Cristiano Allam, spesso ospite di Como in varie occasioni. Tutte le serate sono a ingresso libero, avranno il supporto della libreria Sampietro di Menaggio e saranno seguite da un momento conviviale con l’autore, un aperitivo su prenotazione a partire dalle ore 20.30. Info e prenotazioni via mail all’indirizzo di posta elettronica info@hotelmetropolesuisse.com oppure telefonando al numero 031.26.94.44. Tutto il ciclo ha il patrocinio del Comune di Como, assessorato alla Cultura.