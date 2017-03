Arrivano questa sera in città le reliquie di Santa Bernadette, la veggente che dialogò con la Madonna, a Lourdes, nel corso di 18 apparizioni – dall’11 febbraio al 16 luglio 1858 – rivelandosi a questa bambina come l’Immacolata. Proprio dalla Diocesi di Como iniziano la loro peregrinazione italiana. L’urna contenente le reliquie della Santa è quella conservata a Lourdes, accanto alla cripta sotto la Basilica dell’Immacolata Concezione. Il corpo di Bernadette, invece, riposa in Borgogna, nella cappella dell’antico di convento di San Gildard a Nevers, ora chiamato “Cenacolo-Bernardette-Soubirous-Nevers”.

Oggi alle 19 l’arrivo delle reliquie è atteso in città da Cuveglio (Varese) all’Istituto Sacra Famiglia di via Dante 94, da dove ripartiranno per Chiuro (Sondrio) domani mattina dopo la messa delle 9.