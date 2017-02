Due agenti della polizia locale e una guardia del Sant’Anna sono stati feriti ieri da un paziente con problemi psichiatrici che avevano accompagnato in ospedale per un trattamento obbligatorio. L’episodio di violenza è l’ennesimo con modalità analoghe e riporta all’attenzione il tema della sicurezza degli operatori del pronto soccorso ma anche di altre forze che hanno a che fare con pazienti pericolosi. «Gli agenti della polizia locale non sono sufficientemente tutelati per ruoli e attività a rischio che si trovano a svolgere», denuncia il segretario della Uil Fpl del Lario Vincenzo Falanga.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri al pronto soccorso del Sant’Anna. Gli agenti della polizia locale hanno accompagnato un paziente che doveva essere sottoposto a un trattamento obbligatorio per problemi psichiatrici. L’uomo ha provato a opporsi alle cure e ha aggredito le persone che si stavano occupando di lui. In supporto agli agenti della polizia locale sono intervenute anche le guardie dell’Asst Lariana. Prima che riuscissero a bloccarlo, il paziente ha ferito tre persone, che sono state poi medicate nello stesso reparto di emergenza del presidio di San Fermo.

«Per i casi d’intervento come questo è fondamentale il supporto di figure sanitarie specializzate che possono aiutare l’utente e gli operatori in servizio – dice Falanga – È di fondamentale importanza il ripristino delle tutele come la causa di servizio, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata in caso di infortunio o aggressione legata ai compiti d’istituto»