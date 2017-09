La dermatologia trasloca dal Sant’Anna di San Fermo della Battaglia al poliambulatorio di via Napoleona a Como. Il servizio sarà attivo nella nuova sede, nell’area dell’ex ospedale, dalla prossima domenica primo ottobre. Le attività della dermatologia saranno tutte concentrate nel poliambulatorio, al quinto piano del monoblocco di via Napoleona, dove già si effettua la maggior parte dei servizi di diagnosi e cura e si svolgono gli interventi chirurgici ambulatoriali. Il trasloco, come precisano i vertici dell’Asst Lariana, è «una sperimentazione volta a migliorare il servizio che avrà una durata di tre mesi ed è stata avviata per dare continuità ai processi di presa in carico dei pazienti dermatologici e razionalizzarne i percorsi».

I risultati della riorganizzazione saranno valutati all’inizio del 2018, quando l’Asst tirerà le somme e valuterà se sia stato raggiunto l’obiettivo prefissato. Per i pazienti cambieranno alcune modalità di accesso ai servizi e di trattamento. «Sarà modificato l’iter dei pazienti con problematiche dermatologiche che si rivolgono ai pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo e del Sant’Antonio Abate di Cantù – precisano dall’Asst – I malati saranno sottoposti al triage, la valutazione infermieristica della gravità del caso in base alla quale sarà attribuito il codice colore e poi alla visita con il medico che stabilirà l’urgen – za o meno di una visita specialistica».

Se il medico di pronto Soccorso confermerà l’urgenza, il paziente sarà inviato in via Napoleona e sarà visitato nella fascia oraria dalle 8 alle 10. In caso contrario, riceverà l’impegnativa per il normale iter ambulatoriale. «In base alle nostre analisi – fanno sapere dall’Asst Lariana – gli accessi al pronto soccorso per sintomi di natura dermatologica sono 6-7 al giorno e di norma vengono classificati come codici bianchi, senza quindi alcun tipo di urgenza». Gli specialisti della dermatologia, in via Napoleona saranno presenti anche per garantire per tre pomeriggi alla settimana le consulenze per i pazienti ricoverati in ospedale e una disponibilità per tutte le situazioni più urgenti.