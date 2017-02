Sempre più pazienti si rivolgono al pronto soccorso del Sant’Anna mentre sono in lieve calo i ricoveri. Anche nel 2016 il presidio di San Fermo della Battaglia si è confermato punto di riferimento per i casi più gravi, tanto è vero che a crescere sono stati soprattutto i “codici rossi”, ovvero le persone giunte in condizioni più serie.

I numeri relativi all’attività dello scorso anno sono stati resi noti ieri dai vertici dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Lariana in occasione delle celebrazioni per la XXV Giornata mondiale del malato.

Nel 2016 gli accessi al pronto soccorso del Sant’Anna sono stati 73.994, pari a 1.150 in più rispetto al 2015 (+2%). L’aumento più evidente (+3,4%) è relativo al Pronto soccorso generale, +1.538 unità (da 45.477 del 2015 a 47.015 del 2016). Più contenuti, in termini assoluti, gli accessi registrati al Pronto soccorso pediatrico (15.500 bimbi e ragazzi contro i 14.850 nel 2015) e a quello ginecologico (7.500 donne contro 7.250).

I pazienti giunti al Pronto soccorso generale in “codice rosso” sono aumentati del 13% (1.863 contro i 1.648 nel 2015), i “codici gialli” sono cresciuti del 4% (14.243 contro 13.687). Stabili, a poco più di 35mila casi, i codici a minore gravità (verde, azzurro e bianco), che rappresentano il 70% degli accessi complessivi.

Al Sant’Anna i ricoveri sono stati 21.258, -2,1% rispetto al 2015, una flessione, spiega la stessa Asst, dovuta «principalmente dall’applicazione della normativa sulla turnistica e dal turn-over del personale». Gli interventi chirurgici sono stati 9.089, le prestazioni ambulatoriali 341.432 (+1,7%), i bimbi nati 1.848.

Anche il pronto soccorso dell’ospedale di Cantù ha visto aumentare gli accessi, pari a 29.161, con un incremento di 2.098 unità (+8%) rispetto al 2015. Nel presidio brianzolo sono però cresciuti soprattutto i codici minori (+9%) mentre i casi più gravi sono diminuiti del 15%. In via Domea, infine, sono aumentati i ricoveri (pari a 5.970, +0,5%), anche grazie al trasferimento da Mariano del reparto di Riabilitazione cardiorespiratoria. Proprio a causa di tale trasloco, il presidio marianese ha ricoverato 495 pazienti in meno rispetto al 2015.

Risultano poi in crescita sia gli utenti del Poliambulatorio di Camerlata (+2%) sia i soggetti presi in carico dai Sert (+4% i tossicodipendenti e gli alcolisti, +25% i giocatori d’azzardo patologici).

Nel corso della cerimonia di ieri, alla quale ha partecipato il vescovo Oscar Cantoni, è stato conferito il titolo di primario emerito a Claudio Cetti, ex direttore del Dipartimento di salute mentale.

«Tra gli impegni che caratterizzeranno l’attività del 2017 – ha sottolineato Marco Onofri, direttore generale dell’Asst Lariana – resta prioritario quello del Poliambulatorio di via Napoleona, nell’ottica della realizzazione della cittadella sanitaria. Entro l’anno prevediamo di portare in quelle sede i Consultori di Como, come è già stato fatto lo scorso anno per la Medicina legale».