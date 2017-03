Al tavolo della conferenza stampa di ieri ha gestito le domande della stampa Gianluca Savoini. Classe 1963, originario di Alassio, Savoini è attualmente il presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia ed è l’uomo che tiene i contatti tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il governo russo. Proprio poche settimane fa lo stesso Savoini ha accompagnato a Mosca Salvini per firmare un accordo di cooperazione fra la Lega Nord e il partito Russia Unita. Da sempre considerato un fan di Vladimir Putin, Savoini fa la spola fra l’Italia e la Russia. Attualmente, inoltre, è vicepresidente del Corecom Lombardia, l’ente che interviene nelle controversie fra gli utenti e le aziende di telecomunicazione. Per ora non è dato sapere se la collaborazione con la nuova dirigenza capitanata da Akosua Puni Essien proseguirà o se si limiterà a questa prima fase di insediamento della nuova proprietà. Savoini, infatti, ha tenuto a sottolineare che a livello di ufficio stampa rimangono operativi gli attuali collaboratori della società lariana. Poi si vedrà.