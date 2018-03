Il Campionato italiano rally, il più importante a livello nazionale, scatta in questo fine settimana con la disputa, in Toscana, del “Ciocco”. Una serie di cui, una decina di anni, ha fatto parte anche il Rally Aci Como-Etv, che attualmente continua ad avere validità Tricolore, ma nel Campionato Wrc. L’Italiano Assoluto in questo 2018 merita l’attenzione degli appassionati lariani, considerata la qualificata partecipazione di portacolori di casa nostra.

Il pilota di Grandola ed Uniti Kevin Gilardoni – premiato come campione sociale dell’Aci di Como – parteciperà a tutta la serie con un Ford Fiesta di classe R5, affiancato alle note dal piemontese Corrado Bonato. «Sarà un anno di gavetta ed esperienza perché cambiamo vettura e ci confrontiamo con i migliori in Italia – spiega – Vogliamo ben figurare per provare ad essere protagonisti il prima possibile. Il “Ciocco” è una gara che conosciamo e che ci piace ma è bene non fare pronostici visto che quest’anno più che mai, la classe R5 sarà ricca di pretendenti».

Tra i piloti comaschi c’è poi Stefano Baccega, che sarà avversario di Gilardoni proprio in classe R5, ma con una Hyundai I20.

Per il copilota Michele Ferrara c’è invece un sedile in un team ufficiale a fianco del varesino Damiano De Tommaso, che punta allo scudetto Junior con la Peugeot 208 R2 schierata dalla filiale italiana della casa francese.

Ambizioni importanti anche per Marco Vozzo, che in Toscana leggerà le note al pilota siciliano Andrea Nucita, al via con una Hyundai I20.