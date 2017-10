La Federazione Scherma ha confermato la presenza di Beatrice “Bebe” Vio a Lariofiere. La campionessa olimpica e mondiale, apprezzato personaggio televisivo e non solo – nella foto il suo selfie con Barack Obama – sarà in gara domenica nella prima Prova nazionale 2017 paralimpica.

La kermesse della scherma prende il via domani con la gara tricolore di spada maschile. Domenica saliranno in pedana le donne e gli atleti del settore paralimpico.