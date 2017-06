Lite viabilistica ieri mattina in centro a Como, in via Boldoni. Per motivi di precedenza due automobilisti sarebbero venuti alle mani. Un 49enne sarebbe stato preso a schiaffi. Sul posto sono così intervenute le volanti della polizia che hanno identificato i due protagonisti del diverbio. Nessuna contusione grave per il ferito che – dopo essere stato assistito dal 118 – ha preferito declinare l’invito a recarsi al pronto soccorso.