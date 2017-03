Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave, nello scontro tra due auto avvenuto oggi pomeriggio a Erba, in via Prealpi. All’altezza di una rotonda, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate una Citroen Picasso e una Ford Fiesta. I conducenti, una donna di 38 anni e un uomo di 58, sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Sono intervenuti i mezzi di soccorso, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.