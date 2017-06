Incidente oggi alle 13 in via Varesina, all’altezza dell’intersezione con via della Bastiglia. Tre auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stata una signora di 51 anni che è rimasta ferita e trasportata in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per pulire l’asfalto dai liquidi oleosi che sono stati persi dalle vetture coinvolte nell’impatto. Pesanti anche le ripercussioni alla viabilità.