L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato

Uno schianto nella galleria di Cremia, sulla statale Regina, non ha lasciato scampo a un giovane di 28 anni di Sorico, morto nella notte tra venerdì e sabato per le conseguenze di un terribile incidente.

Nello schianto, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Il giovane, Omar Andreoli, viaggiava solo a bordo della sua Alfa Romeo Mito. Procedeva sulla Regina in direzione Nord. Erano da pochi minuti passate le 3 di notte quando il ragazzo, mentre attraversava la galleria di Cremia, avrebbe perso il controllo della macchina andando a schiantarsi contro la parete del tunnel.

Un impatto devastante, secondo quanto accertato dai carabinieri di Menaggio, intervenuti dopo la segnalazione dell’incidente. Altri automobilisti di passaggio hanno dato subito l’allarme e nella galleria sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco di Dongo. Omar Andreoli è stato estratto dalla vettura, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri, che stanno visionando anche i filmati di alcune telecamere di sorveglianza del traffico della zona. Il giovane, che viveva a Domaso ed era molto conosciuto nella zona, potrebbe aver perso il controllo della macchina per un malore o un colpo di sonno.

Anna Campaniello