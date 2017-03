Toghe chiuse nelle borse anche per i giorni dal 10 al 14 aprile (compreso) in seguito all’astensione dal lavoro degli avvocati. L’annuncio è stato dato dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane per protestare sul disegno di legge di riforma in materia penale che il governo si appresta a riproporre alla Camera. Modifiche che «comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili». Molti i processi importanti (ad esempio quello delle paratie) che salteranno anche a Como.