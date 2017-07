Scoperto da un addetto alla sorveglianza mentre, con un complice, rubava in un supermercato di Locate Varesino, un 35enne nordafricano ha estratto un coltello, ha colpito la guardia ed è fuggito. Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato. Le condizioni del ferito, trasportato all’ospedale di Varese, fortunatamente non sono gravi.

Il tentativo di furto, sfociato nella violenta aggressione è avvenuto attorno alle 20.30 di giovedì sera al supermercato Lidl di Locate Varesino. Due uomini nordafricani sono entrati nel negozio a volto scoperto, come normali clienti. Aggirandosi tra gli scaffali, hanno cercato di rubare alcuni generi alimentari nascondendo i prodotti sotto i vestiti. L’addetto alla vigilanza, un trentenne di origine marocchina, si è reso conto della situazione ed è subito intervenuto, fermando i due immigrati.

I malviventi però hanno reagito, dalle parole sono passati alle mani ed è nata una colluttazione con l’operatore del supermercato che si occupa della sicurezza e sorveglianza. Durante la colluttazione, uno dei due malviventi ha estratto un coltello e ha colpito all’addome l’addetto alla sorveglianza, ferendolo.

Dopo aver sferrato la coltellata alla guardia, il nordafricano e il suo complice sono fuggiti, uno a piedi e l’altro in bicicletta, separandosi e cercando di far perdere le proprie tracce. Dal supermercato è scattata subito la richiesta di aiuto agli operatori del 118 per assistere il 30enne ferito e alle forze dell’ordine. Alla Lidl di Locate Varesino sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, l’automedica e l’ambulanza del Sos di Mozzate.

La guardia è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Varese. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri della stazione di Mozzate intanto hanno avviato le indagini, ascoltando subito il racconto dei testimoni che hanno assistito all’aggressione. I militari dell’Arma hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare uno dei due malviventi, responsabile dell’aggressione e del ferimento della guardia. I militari hanno quindi avviato le ricerche, proseguite senza sosta fino all’individuazione del nordafricano.

L’uomo si era nascosto in un’area boschiva del comune di Carbonate, in una casa abbandonata dove è stato trovato insieme alla compagna. Scoperti dai militari dell’Arma, i due hanno provato a reagire e hanno cercato di fuggire, ma sono stati entrambi bloccati e arrestati. L’uomo, 35enne senza fissa dimora, è stato rinchiuso in carcere al Bassone con l’accusa di rapina aggravata con lesioni. La compagna, 47 anni, africana a sua volta senza fissa dimora deve rispondere di resistenza. Processata ieri mattina con rito direttissimo in Tribunale a Como, è stata sottoposta a custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Mozzate stanno proseguendo nelle indagini per individuare e fermare anche il secondo malvivente che era entrato per rubare nel supermercato Lidl di Locate Varesino. L’uomo al momento è ancora ricercato.