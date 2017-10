Un ulteriore grande evento in un fine settimana già denso di manifestazioni. Domani, infatti, Eupilio sarà capitale del canottaggio a sedile fisso continentale.

Il Lago di Pusiano ospiterà il primo Europeo dedicato alle specialità del 4 di punta (Jole) e del Gozzo. Dopo le precedenti esperienze internazionali di Bogliasco (2007 e 2008), Savona (2013, 2014, 2015) e Reno di Leggiuno (2014, 2015 e 2016), un evento internazionale approda per la prima volta in provincia di Como.

L’organizzazione, a cura della Federazione nazionale, del Comitato lariano e del Centro Remiero, è pronta ad accogliere circa 170 vogatori in arrivo da Inghilterra, Galles, Malta e Italia. L’Italia sarà rappresentata dai comitati di Liguria, Lombardia e Toscana.

«La stretta collaborazione tra Federazione, Comitato di Como e Centro Remiero di Eupilio ci permetterà di accogliere tutti i partecipanti nel migliori dei modi», afferma il vicepresidente federale Silvia Vaccani.

«Il nostro ringraziamento – aggiunge – va alle società lombarde e liguri per il prestito delle imbarcazioni, al centro per l’ospitalità e a tutti i volontari che presteranno la loro opera in queste giornate».

Già da ieri l’attività sulle acque del Lago di Pusiano ha preso il via, con i primi allenamenti, che andranno avanti anche oggi. Domani alle 11, si parte con il consiglio di regata e l’incontro tra i capitani degli equipaggi. Dalle 12, il via alle batterie, previste per Jole maschile (12 equipaggi) e femminile (8 equipaggi), e alle finali. I percorsi si snoderanno sulle distanza di 2.500 (batterie) e 3.000 metri (finali).

«L’impegno della Ficsf, la nostra Federazione, per lo sviluppo dell’attività internazionale – spiega il presidente federale Marco Mugnani – è notevolmente aumentato negli ultimi cinque anni».

«Ciò ha consentito – spiega ancora – uno scambio di esperienze significative con realtà di canottaggio a sedile fisso di diversi Paesi europei, confermata dall’ottima partecipazione di equipaggi stranieri a questo evento».