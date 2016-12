Durante le festività natalizie il M.a.x. Museo di via Dante a Chiasso, centro di ricerca sull’arte contemporanea di rilevanza internazionale, propone alcune aperture straordinarie

per visitare la mostra “Federico Seneca (1891–1976). Segno e forma nella pubblicità”, dedicata al maestro lariano che fu uno dei protagonisti della grafica pubblicitaria del Novecento: lunedì 26 dicembre 2016 (Santo Stefano), domenica 1° gennaio 2017 (con entrata gratuita) e venerdì 6 gennaio 2017 (Epifania) con i consueti orari (ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00). Il M.a.x. museo resta chiuso solo sabato 24 dicembre 2016, il giorno di Natale, sabato 31 dicembre 2016 e, come sempre, tutti i lunedì (tranne il 26 dicembre 2016). Si rinnova inoltre l’appuntamento della prima domenica del mese (1° gennaio 2017) al m.a.x. museo con entrata gratuita alla mostra dedicata a Federico Seneca. Venerdì 6 gennaio 2017 viene proposto il laboratorio didattico per bambini e adulti “I Baci della Befana” (ore 14.30–16.30), seguito da una merenda.

Baci di mamma, baci “rubati”, baci della buonanotte, dolci baci e baci regalati alla Befana… giocheremo con un “gesto” che ci ricorderà momenti felici e affettuosi, legati a culture diverse e con i colori cattureremo sui fogli l’attimo fuggente. Il costo complessivo per laboratorio è di CHF/Euro 10.- (bambini), CHF/Euro 15.- (adulti). Iscrizioni: eventi@maxmuseo.ch. Per i più piccoli, prosegue poi l’iniziativa “Una seggiolina tutta per me”: in ogni sala del m.a.x. museo i mini visitatori trovano un’opera appesa ad altezza di bambino con tre mini sedie per accomodarsi e gustarsi l’arte in tutta calma, in compagnia della mamma e del papà.

L’esposizione “Federico Seneca (1891–1976). Segno e forma nella pubblicità” – oltre 300 pezzi tra manifesti, grafiche, insegne, loghi e sculture in gesso mai esposte prima – e il catalogo (Silvana Editoriale, bilingue italiano/inglese) colmano un vuoto bibliografico; infatti, per la prima volta viene indagato l’intero percorso di Seneca che ha caratterizzato l’immaginario visivo di un’epoca. Orari: martedì–domenica, ore 10.00–12.00, 14.00–18.00, lunedì chiuso. Informazioni: t +41 91 695 08 88, info@maxmuseo.ch, www.centroculturalechiasso.ch.