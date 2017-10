Fondazione Veronesi chiama e i comaschi rispondono con grande generosità. L’altra sera al Teatro Sociale tradizionale appuntamento con la cena di beneficenza. Ad accogliere gli ospiti la responsabile della delegazione comasca della Fondazione Veronesi, Francesca Ruffini, che ha ringraziato tutti per il sostegno non soltanto di ieri sera ma di questi ultimi anni e ha ricordato il lavoro e l’impegno del professore Umberto Veronesi, scomparso all’inizio di novembre dello scorso anno. Il bilancio dell’evento parla di un totale di oltre 220mila euro raccolti.

Una raccolta fondi per il progetto “Gold for Kids”. L’obiettivo, dare un aiuto ai bambini e ai ragazzi malati e alle loro famiglie.

«In due anni abbiamo finanziato le cure per 190 bambini malati – ha spiegato Paolo Veronesi che ha raccolto il testimone del padre – Investire in questi progetti vuol dire dare nuove speranze a chi soffre». Quasi 500 i commensali presenti, il menù della serata era affidato allo chef stellato e noto volto televisivo, Carlo Cracco.

Molti – come detto – i volti noti della serata a partire dalla conduttrice tv, Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi. «Da mamma cerco di proteggere i miei figli in ogni momento, ma le malattie non sono prevedibili – ha detto Michelle – Credo che investire nella prevenzione e nella ricerca sia lo strumento migliore».

Presenti altre donne del mondo dello spettacolo come Federica Fontana, Fiammetta Cicogna, Claudia Galanti, oltre che figure di spicco del mondo delle istituzioni (c’erano il prefetto, Bruno Corda e il questore Giuseppe De Angelis) ed esponenti del tessuto imprenditoriale comasco.