Primi tre punti della stagione per il Como, che mercoledì è atteso dalla gara interna – sebbene disputata sul campo di Seregno – contro l’Arconatese. In testa alla classifica, a punteggio pieno dopo due giornate, vi sono sei squadre: Gozzano, Inveruno, Caronnese, Chieri, Folgore Caratese e Pro Sesto. Dopo l’OltrepoVoghera (4) seguono tre formazioni, fra cui il Como.

Anche se bisogna dirlo piano, visto che i valori sono ancora livellati e non mancano le sorprese, il calendario dei prossimi incontri può essere definito favorevole per gli uomini di Antonio Andreucci. Mercoledì il Como riceve l’Arconatese (un punto finora), poi andrà a Tortona sul campo del Derthona (fermo a 0) per poi attendere al Sinigaglia – c’è molto ottimismo su questo fronte – il Pavia (pure a 0).

Il quadro dei risultati della seconda giornata. Arconatese-Olginatese 1-1; Chieri-Borgaro Nobis 1-0; Caronnese-Bra 2-1; Castellazzo Bormida-Casale 2-2; BorgoSesia-OltrepoVoghera 0-0; Derthona-Folgore Caratese 1-2; Seregno-Inveruno 3-4; Pavia-Gozzano 0-3; Pro Sesto-Varesina 2-0; Varese-Como 0-1

La classifica. Gozzano, Inveruno, Caronnese, Chieri, Folgore Caratese e Pro Sesto 6; OltrepoVoghera 4; Como, Varesina, Bra 3; Olginatese, Borgaro Nobis, Casale, Varese, Castellazzo Bormida, Borgosesia, Arconatese 1; Pavia, Derthona e Seregno 0

Prossimo turno. Varese-Caronnese; Bra Seregno Calcio; Casale-Varese; Como-Arconatese; Folgore Caratese-Pavia; Gozzano-Castellazzo Bormida; Inveruno-Borgaro Nobis; Olginatese-Borgosesia; OltrepoVoghera-Chieri; Pro Sesto-Derthona