Scatta l’ultimatum per il Comune di San Fermo. «O l’amministrazione si siede al tavolo per ragionare in concreto una seria riorganizzazione del sistema anagrafe (ovvero la registrazione dei nati e dei morti nell’ospedale) oppure siamo pronti al contenzioso». Le parole sono dell’assessore al Patrimonio del Comune di Como, Marcello Iantorno, e mettono a fuoco un problema che si trascina da anni e deriva dal fatto che l’ospedale Sant’Anna sia in parte dislocato sul territorio di San Fermo e in parte su quello comasco. «L’accordo di programma firmato dall’allora sindaco Bruni va risolto o cambiato perché è assurdo che il Comune di Como debba continuare a svolgere per l’eternità, attraverso il distacco di uno o due impiegati presso il Sant’Anna, questo servizio con i costi a carico nostro, anche per San Fermo e ora anche Cavallasca (comune che da ottobre si è fuso con San Fermo). Dalla presenza sul loro territorio dell’ospedale hanno tratto vantaggi notevoli e la questione dell’anagrafe deve essere risolta. Faremo un ultimo tentativo bonario per vedere di accordarci. Inevitabile il contenzioso se ci dovesse essere opposizione», chiude Marcello Iantorno.

Immediata e secca la risposta del sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti. «Faccia pure. Si ricordi però l’assessore – che forse parla perchè in campagna elettorale – che gli accordi prima si rispettano e poi magari si possono ridiscutere. È stato firmato un accordo di programma? Mi chiedo allora cosa vogliono – dice lapidario il sindaco Mascetti – Anche noi siamo pronti al contenzioso se il Comune di Como non dovesse rispettare i patti siglati. Già abbiamo avviato un iter giudiziario nei confronti della Provincia perchè, anch’essa tra i soggetti coinvolti, non ha realizzato una strada di sua competenza. Siamo pronti a fare il bis con Como. Non sono preoccupato dalle parole dell’assessore».