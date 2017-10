Una grande mostra sull’astrattismo a Palazzo Terragni. Arriva improvvisa e dirompente, come nello stile vulcanico del noto critico d’arte, la prima proposta emersa dal faccia a faccia tra Vittorio Sgarbi, convocato in città per rianimare la vita culturale in riva al lago, e il sindaco Mario Landriscina. La chiamata a Palazzo Cernezzi di Sgarbi, nata quasi per caso dall’interessamento del consigliere comunale Franco Brenna, si è rapidamente concretizzata e così questa mattina, poco dopo le 13, Vittorio Sgarbi è arrivato in città. Un’ora di colloquio con il primo cittadino e subito alcuni paletti ben precisi per immaginare la rinascita della Como culturale. «La prima idea riguarda la casa del Fascio oggi occupata dalla finanza invece che da un luogo di cultura. Potrebbe invece essere uno stupendo museo dell’arte astratta a livello europeo e proprio qui sarebbe grandioso allestire una grande mostra naturalmente sull’astrattismo. Un tema di respiro internazionale ben connesso con il territorio. E proprio di questo abbiamo parlato con il sindaco Landriscina» ha tra l’altro detto Sgarbi.

