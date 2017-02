Quattro arresti di altrettanti passatori che avevano trasportato illegalmente oltre 200 migranti da Como alla Svizzera, sfruttando la difficile situazione dei profughi.

L’importante operazione conclusa questa mattina è il frutto della collaborazione tra polizia di Stato e autorità elvetiche – guardie di confine e polizia cantonale – coordinate dalle Procure di Como (magistrato Maria Vittoria Isella) e Lugano (procuratore Borrelli).

Il gruppo di passatori, costituito da quattro cittadini ghanesi regolarmente residenti in Italia, sfruttando l’emergenza al confine e le difficoltà di passare nella vicina Confederazione per via dei controlli serrati messi in atto dalla Svizzera, avvicinavano i numerosi migranti presenti a Como, in particolare nelle stazioni di Como Borghi e Camerlata, nelle mense pubbliche e nei pressi del centro della Croce Rossa di via Regina Teodolinda.

Per ciascun migrante trasportato in auto, perlopiù alla stazione di Lugano, ma talvolta anche a Zurigo, la banda chiedeva tra i 90 ed i 150 euro, e gli ingressi in Svizzera avvenivano soprattutto dai valichi di Ronago-Novazzano e di Crociale dei Mulini nel tardo pomeriggio e prima serata.

Nel solo mese di ottobre dell’anno scorso gli inquirenti hanno documentato almeno 45 passaggi dell’auto tenuta sotto controllo dal valico di Crociale dei Mulini. La prima fase dell’inchiesta si era chiusa lo scorso 13 dicembre quando in un blitz condiviso le autorità elvetiche avevano arrestato in flagranza una cittadina ghanese di 23 anni, intenta a trasportare tre migranti irregolari in Svizzera dal valico di Ronago. Poche ore dopo la Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso ha eseguito il mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura di Lugano a carico di un 24enne rintracciato nella sua abitazione di Rebbio. L’indagine è poi proseguita in piena sinergia tra le due Procure e la Polizia di Frontiera insieme con gli inquirenti svizzeri per individuare gli altri componenti del gruppo. Sono stati così identificati altri due cittadini ghanesi di 39 e di 21 anni, nei confronti dei quali ieri la Svizzera ha spiccato altrettanti mandati di arresto ai fini dell’estradizione.

Oggi all’alba la polizia di frontiera ha effettuato gli arresti dei due, rintracciati a Como.