Sogno d’estate tra fate e folletti venerdì a Brunate, al Parco de la Lumagheta, in via Laghetto, dalle 16.30 alle 19, a cura di Miriana Ronchetti della compagnia “Orizzonti Inclinati”. “Impareremo insieme come amare gli altri, come creare ponti, come trasmettere le emozioni e coinvolgere il pubblico del mondo attraverso l’arte della parola e del gesto” dice Miriana. “In questo luogo desideriamo coltivare le esperienze più incisive ed emozionanti di un teatro pensato, sentito e voluto per poi dare la possibilità ai ragazzi di mettere sulla scena del mondo o meglio del loro mondo, i desideri, i pensieri, le immagini e i suoni che vivono in ognuno di noi, territori dell’anima da esplorare e contaminare di nuovi significati”. I bambini potranno conoscere il parco della Lumagheta e anche i personaggi del “Sogno di una notte d’estate” di Shakespeare, che guidati dal teatro “Orizzonti inclinati” di Miriana Ronchetti loro stessi interpreteranno con giochi, filastrocche e magiche fantasie. Ai bambini verrà offerta una dolce merenda al tavolone della corte della regina Titania e di re Oberon. Truccabimbi per tutti. Contributo per la partecipazione 5 euro. Info: 329.3817686 oppure 333.8296459.