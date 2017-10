Le prove speciali del rally oggi sono previste nelle Valli Intelvi e Cavargna, ma anche la città di Como è stata ed è coinvolta dalla gara, con arrivo e partenza in piazza Cavour, base logistica all’Aci in viale Masia. Per gli automobilisti, quindi, non manca qualche limitazione in varie zone della convalle.

Fino a questa sera in piazza Cavour, è consentito l’accesso e la sosta, in deroga ai divieti esistenti, ai veicoli partecipanti alla manifestazione, nonché per i mezzi utilizzati per l’allestimento del palco partenza e hospitality.

Fino alla mezzanotte in piazzale Somaini, è vietata la sosta con rimozione forzata per ogni genere di veicoli, esclusi i veicoli partecipanti alla manifestazione e quelli a loro supporto.

Dalle 16 alle 22, in piazza Roma, arteria principale (compresa l’area riservata alla sosta degli autobus turistici), è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, esclusi i mezzi dei partecipanti alla manifestazione.

Fino alle 22 in via Sportivi comaschi (piazzale sterrato), è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto quelli di organizzatori o dei concorrenti.

Dalle 16 alle 22 in viale Puecher (area tra il monumento ai Caduti e Tempio Voltiano) è consentito l’accesso e la sosta, in deroga ai divieti esistenti, ai veicoli partecipanti alla manifestazione. Il Comune ha predisposto un percorso speciale per garantire le condizioni statiche della soletta posta sul delta del fiume Cosia.

Per quanto riguarda le prove speciali questi sono gli orari di chiusura del tratto “Alpe Grande”, in Valle Intelvi: dalle 7.45 alle 11.45, dalle 12.30 alle 15.50 e dalle 16.10 alle 18.30.

Per la “Val Cavargna”, invece, traffico bloccato dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 13.15 alle 17.