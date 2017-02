Viaggiava a bordo di un’auto con targa diplomatica e ha dichiarato in dogana di essere impegnato in una missione istituzionale per non sottoporsi ai controlli di rito al valico turistico di Como-Brogeda. Alla richiesta dei militari del gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso e dei funzionari doganali di esibire la documentazione attestante che si trattasse di una missione diplomatica, sia l’uomo – un 34enne – sia il conducente, un 36enne, non sono stati in grado di esibire alcunchè. Pertanto i Finanzieri hanno proseguito con le attività di controllo. Hanno così accertato che il passeggero ricopre un incarico di rappresentanza politica nel proprio Paese di origine. Sotto il suo sedile, però, sono stati trovati 86.800 euro in contanti che avrebbero dovuto costituire oggetto di dichiarazione valutaria. E’ stato quindi sequestrato immediatamente il 50% del denaro trasportato, eccedente la soglia ammessa per legge, e dunque 38.400 euro, in attesa che il ministero dell’Economia e delle Finanze definisca la sanzione da applicare al trasgressore, oggi variabile dal 30 al 50% della somma trasportata illecitamente.