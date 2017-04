Dall’Isola dei Famosi al Lago di Como. A pochi giorni dal rientro a casa e dalla finalissima del popolare programma di Canale 5, Simone Susinna, il modello siciliano che ha sfilato per i grandi nomi della moda mondiale, ha scelto il Lario per passare la Pasqua. Lo ha rivelato lui stesso, pubblicando una foto sul social Instagram in barca sul Lago, immagine che ha utilizzato per augurare buona Pasqua ai suoi tanti fan e, soprattutto, alle sue ammiratrici, sicuramente aumentate dopo la partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Simone Susinna è arrivato fino in fondo all’Isola e alla viglia della finalissima era considerato uno dei favoriti per il successo con Raz Degan, con quest’ultimo che poi, alla fine, ha conquistato la vittoria. Nella trasmissione si è molto parlato del suo presunto flirt con Malena, alias Filomena Mastromarino, ex delegata nazionale del Partito Deemocratico, ora pornoattrice con il suo pigmalione Rocco Siffredi.