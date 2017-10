Smog: si abbassa il livello di Pm10 a Como. Il vento dei giorni scorsi ha spazzato via la quasi totalità delle polveri sottili sospese, ma le misure antinquinamento di primo livello resteranno in vigore almeno fino a venerdì.

La normativa prevede infatti che i controlli vadano fatti di lunedì e giovedì, e che le misure possano essere introdotte o i giorni successivi, quindi martedì o venerdì.

Vediamo ora l’evoluzione delle polveri nel corso degli ultimi giorni.

Il picco più preoccupante è stato registrato poco prima del weekend: le polveri hanno iniziano ad aumentare mercoledì scorso, 18 ottobre, arrivando a quota 78 microgrammi al metro cubo, 28 in più dellla soglia di allarme (fissata quindi a 50). Un incremento rapidissimo che, venerdì e sabato, ha portato il Pm10 a valori record, rispettivamente 117 e 128 microgrammi al metro cubo. Più del doppio rispetto al limite.

La situazione è migliorata domenica, grazie alle piogge (63 microgrammi al metro cubo) e si è risolta ieri, grazie al vento, che ha spazzato via tutte le polveri portando la media giornaliera a 7 microgrammi al metro cubo.

Il superamento per quattro giorni del limite di 50 micogrammi ha portato all’introduzione, a partire da oggi, delle misure di primo livello:

Stop alle auto diesel euro 4 (anche con filtro) o inferiori dalle 8.30 alle 18.30;

Stop ai camion euro 3 o inferiori dalle 8.30 alle 12.30;

Divieto di sosta con motore acceso per tutti;

Massimo 19° in case e negozi (con 2° di tolleranza);

Divieto utilizzo stufe domestiche a legna di classe inferiore a 3 stelle;

Divieto di falò e fuochi all’aperto;

Divieto spargimento liquami zootecnici;

Tutte queste misure resteranno in vigore fino a venerdì, e verranno ritirate solamente se nella rilevazione di giovedì le polveri risulteranno sotto il livello di guardia.

Alcune strade di Como sono comunque percorribili in deroga all’ordinanza:

via Bellinzona

via Per Cernobbio

via Borgo Vico Nuova

via Bixio

Lungolago

via Torno

Viale Innocenzo

Via Dante/Manzoni

Viale Roosvelt

viale Giulio Cesare

Via Napoleona

via Oltrecolle

via Varesina

via D’Annunzio

via Per Brunate

Le misure di primo livello sono in vigore anche a Cantù.

(da Espansione Tv)