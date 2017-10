Sospeso il blocco del traffico previsto per lunedì nel capoluogo lariano per i veicoli diesel Euro 3 e 4, ritenuto necessario a causa dell’impennata dell’inquinamento atmosferico. In serata l’ufficio stampa di Palazzo Cernezzi ha infatti comunicato che “l’ordinanza che prevede lo stop ad alcune categorie di veicoli è stata sospesa per la giornata di domani. Si valuterà se e come adottare delle limitazioni del traffico lunedì nel corso della giornata”.