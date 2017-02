Proseguono al Teatro Sociale di Como in piazza Verdi gli appuntamenti gratuiti aperti alla città, in cui insieme al pubblico ci si confronta su tematiche attuali e di interesse collettivo, per un teatro che sia sempre propositivo ed aperto alla città 365 giorni all’anno. Sabato 11 febbraio, dalle ore 14.30, si terrà l’incontro “Diario Italiano. Appunti per una nuova drammaturgia”. Cosa urge raccontare oggi a teatro? La drammaturgia ha ancora una valenza sociale e politica? Riesce a catturare l’attenzione e le energie del pubblico giovane? queste e altre tematiche nell’incontro a cura di Mario Bianchi, Renzo Francabandera e Maddalena Massafra. Interverranno Emanuele Aldrovandi, Magdalena Barile, Paolo Bignami, Chiara Boscaro, Davide Carnevali, Bruno Fornasari e Luca Scarlini. Interverranno in video-conferenza: Compagnia Astorritintinelli, Babilonia Teatri, Compagnia Carullo-Minasi, Compagnia Frosini/Timpano, Quotidiana.com, Massimiliano Civica, Gabriele De Luca, Oscar De Summa, Renato Gabrielli, Francesca Garolla, Roberto Latini, Rita Maffei, Paola Manfredi, Roberto Rustioni, Tiziano Panici. Seguirà la proiezione del film “Ogni volta che parlo con me” (Italia, 2014) di Ippolito Chiarello. L’iniziativa è in collaborazione con il Teatro San Teodoro di Cantù e con Krapp’s Last Post, progetto editoriale dell’Associazione Culturale Winnie & Krapp, fondata nel 2006 da Daniela Arcudi e Bruno Bianchini, che promuove progetti, iniziative e percorsi formativi nell’ambito del teatro contemporaneo, della libera diffusione delle idee, dello sviluppo tecnologico applicato alla cultura. Ingresso libero. Per informazioni: www.teatrosocialecomo.it.