«Il derby Cantù-Milano? Una partita che ha qualcosa di mistico, un alone fantastico». Lo dice Marco Sodini, vicecoach di Cantù, in sede di presentazione del match tra Forst e Armani. Una gara che all’ulti – mo ha cambiato la data: la sfida del PalaDesio non si giocherà domani, come inizialmente previsto, bensì martedì alle 20.30. La decisione è stata presa dalla Lega: la formazione milanese, dopo aver giocato (e perso) in Eurolega in Turchia, a causa del maltempo ieri è rimasta bloccata a Istanbul; oggi dovrebbe rientrare. I biglietti già venduti – fa sapere il club brianzolo – saranno considerati validi.

Per Cantù un posticipo nemmeno così negativo, considerando che nella squadra un po’ di giocatori negli ultimi giorni hanno partito per l’influenza; e ieri coach Bolshakov si è presentato all’allenamento con la febbre alta. E infatti è stato Sodini a tenere la conferenza stampa. «In questi giorni non siamo riusciti ad allenarci al completo – aggiunge il vicecoach – ma per martedì contiamo di recuperare tutti». «La gara con Milano, inutile negarlo, è particolare. Sappiamo quanto sia sentita – spiega ancora – L’avversario è forte ma Cantù dovrà puntare su due fattori: il suo pubblico e il coraggio nel limitare le caratteristiche individuali dei giocatori di Milano».

L’importante sarà continuare a mostrare i progressi visti negli ultimi match. «Esattamente – conclude Sodini – Non dobbiamo bloccare la nostra crescita. Punteremo sull’emotività, sul fatto che la gara sia sentita, e allo stesso tempo sul pragmatismo, innalzando il nostro livello di competitività».

