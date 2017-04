La mostra New York New York. Arte Italiana: la riscoperta dell’America, a cura di Francesco Tedeschi, che sarà inaugurata mercoledì 12 aprile alle ore 18 presso il Museo del Novecento e alle 19 presso le Gallerie d’Italia a Milano, proporrà anche due opere del maestro di Lomazzo Francesco Somaini, Proposta per un monumento e Prometeo. La mostra resterà aperta al pubblico nelle due sedi dal 13 aprile al 17 settembre. Info su www.francescosomaini.org.