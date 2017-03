Una giovane residente nella Bassa Comasca è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Saronno per un sospetto caso di meningite batterica. L’Ats dell’Insubria, ex Asl, si limita a parlare di una «malattia invasiva batterica» senza precisarne la tipologia. Secondo quanto è stato possibile accertare, i sintomi sarebbero però analoghi a quelli della meningite.

L’emergenza è scattata nella scorsa notte quando la ragazza, che non avrebbe ancora compiuto vent’anni secondo le prime informazioni, è stata trasportata d’urgenza al presidio sanitario saronnese, dove è tuttora ricoverata.

Il caso è stato segnalato ieri dall’Agenzia di tutela della salute dell’Insubria, l’ex Asl di Como, ora accorpata con quella di Varese.

«Nella notte – si legge nel comunicato diffuso ieri dall’Ats dell’Insubria – è stata ricoverata all’ospedale di Saronno una giovane residente nel Comasco. Sono in corso in queste ore le indagini diagnostiche per definire la patologia. A scopo precauzionale la famiglia è già stata sottoposta alla profilassi prevista in circostanze di questo tipo».

Sia l’Ats sia l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Valle Olona, che comprende l’ospedale di Saronno, «stanno attivando per le rispettive competenze tutti i protocolli necessari in questo caso».

Nelle prossime ore sarà possibile definire con esattezza la patologia che ha colpito la giovane, residente, come detto, in un paese ubicato nella fascia meridionale della provincia di Como.