Proseguono al Teatro Sociale di Como gli appuntamenti gratuiti aperti alla città, in cui insieme al pubblico ci si confronta su tematiche attuali e di interesse collettivo, per un teatro che sia sempre propositivo ed aperto alla città 365 giorni all’anno. Giovedì 16 febbraio, alle ore 18.30, si terrà l’incontro dal titolo “Sostenibilità e cambiamento”, tema quanto mai attuale in questo periodo di grandi “Trasformazioni” sia a livello di società che a livello di condizioni ambientali ed economico – politiche. Interverranno Enea Roveda, amministratore delegato del gruppo LifeGate, e il giornalista Bruno Profazio. Lo scenario globale mostra le conseguenze di uno sviluppo che comporta esaurimento delle risorse e diseguaglianza sociali. La sostenibili

tà passa dal cambiamento dove la persona è al centro, protagonista con le proprie scelte di vita, perché le azioni quotidiane hanno un impatto nel presente e sul futuro delle nuove generazioni. Ognuno fa parte di un organismo complesso, con la propria unicità ha un compito all’interno di questo meccanismo fatto di continui scambi. Dare e ricevere: nelle relazioni, nelle amicizie, nel lavoro. Questo è modello di circolarità, di cambiamento, di sostenibilità. Una diversa strategia di sviluppo può creare un mondo migliore. Ingresso libero.